Prima pagina Tuttosport: “Zero Juve”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 17 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il disastro della Juventus di Massimiliano Allegri. Bianconeri fuori dalla Champions League, umiliati in casa (0-3) dal Villarreal di Unai Emery, a segno per tre volte nel secondo tempo. La 'Vecchia Signora', di fatto, è durata un tempo: terza eliminazione di fila agli ottavi del torneo per la Juve, per la quale questa competizione (che non vince dal 1996) sta diventando davvero stregata.