Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions League, Juve umiliata

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'umiliazione subita ieri sera all'Allianz Stadium dalla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, infatti, hanno perso 0-3 contro il Villarreal, e, in virtù di questo eclatante risultato, hanno detto ancora una volta addio alla Champions League. La 'Vecchia Signora', di fatto, è durata appena un tempo, con tanto di traversa presa da Dušan Vlahović, per poi crollare nella ripresa. Si parla, quindi, delle partite di Europa League e Conference League che, oggi, vedono in campo l'Atalanta in trasferta contro il Bayer Leverkusen (ore 18:45) e la Roma ricevere gli olandesi del Vitesse (ore 21:00). Poi, spazio alle mosse di calciomercato di Milan e Inter: i rossoneri piombano su Divock Origi, che si svincolerà dal Liverpool, mentre i nerazzurri cominciano a stilare una lista dei possibili partenti. Infine, spazio alla Nazionale Italiana, con il C.T. Roberto Mancini che ha telefonato a Lorenzo Insigne per ricordargli quanto sia importante per gli Azzurri.