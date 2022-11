Prima pagina Tuttosport: “Damiani: ‘Juve, Thuram è pronto'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 16 novembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 16 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista ad Oscar Damiani, esperto di calciomercato ed ex agente di Lilian Thuram, sulla possibilità che la Juventus, a fine stagione, tesseri suo figlio Marcus Thuram, attaccante pronto a svincolarsi a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach. Conferme anche sull'approdo in bianconero di Malo Gusto, terzino dell'Olympique Lione.

Intanto, il brasiliano Danilo è pronto a sfidare il serbo Dušan Vlahović in un Mondiale a forte connotazione juventina. In alto, sotto la testata, si parla di un duplice rinnovo in arrivo in casa Torino. Oltre quello dell'allenatore Ivan Jurić, anche quello del direttore sportivo Davide Vagnati.

Mentre in Qatar è tutto pronto per la rassegna iridata, l'Italia di Roberto Mancini scenderà in campo questa sera in amichevole a Tirana contro l'Albania. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 16 novembre 2022