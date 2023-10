Prima pagina Tuttosport: “Juve, a gennaio ti serve Soulé?”

Nel caso in cui, infatti, i bianconeri avessero bisogno di un rinforzo a metà campo a gennaio, viste le probabili squalifiche di Paul Pogba (doping) e Nicolò Fagioli (scommesse), i ciociari farebbero rientrare a Torino uno tra Enzo Barrenechea e Matías Soulé , bianconeri attualmente in prestito alla squadra guidata da Eusebio Di Francesco .

Domani sera, a Wembley, c'è Inghilterra-Italia, sfida molto importante ai fini della qualificazione della Nazionale Italiana ai Campionati Europei 2024 in Germania. Ha parlato Moise Kean, autore di una bella partita qualche giorno fa contro Malta: lo juventino ha ringraziato il Commissario Tecnico, Luciano Spalletti, per la fiducia avuta in lui e per come lo sta aiutando a crescere.