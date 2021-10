Prima pagina Tuttosport: “Nedved ai tifosi: ‘La Juve ha bisogno di voi!'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 16 ottobre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 16 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Pavel Nedved , vicepresidente della Juventus , rilasciate al 'Salone del Libro' di Torino in occasione della presentazione del volume 'La casa della Juve'. Un appello ai tifosi, quello dell'ex fuoriclasse ceco, a stringersi attorno alla 'Vecchia Signora', intenta a proseguire la propria rincorsa ai vertici della classifica del massimo campionato.

Presentazione, poi, di Lazio-Inter, con Simone Inzaghi che sfida il suo passato e Milan-Verona, con Stefano Pioli che perde anche Brahim Díaz per via del CoVid. Per Napoli-Torino di domani, intanto, il tecnico granata Ivan Jurić può sorridere, visto il recupero del centrocampista Tommaso Pobega. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).