Quotidiani sportivi, le prime pagine dedicate a Inter, Milan e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Lazio-Inter e Milan-Verona, i match più importanti dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, arrabbiato perché i sudamericani sono rientrati soltanto qualche ora fa e c'è ansia sulle loro condizioni. In particolare, per quelle di Lautaro Martínez. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, alla vigilia della partita perde anche Brahim Díaz (CoVid) e deve affidarsi ad Olivier Giroud per i tre punti che manderebbero il Diavolo in testa alla classifica. Mentre il Governo fa infuriare Lega Serie A e F.I.G.C. per i mancati aiuti economici al calcio, si ricorda che domani sera è in programma Juventus-Roma, la sfida tra Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo. Disavventura, a Napoli, per Luciano Spalletti: rubata la sua Panda davanti l'hotel in cui vive.