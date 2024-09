Prima pagina Tuttosport: “Chiellini torna alla Juventus da dirigente”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus e del 'fattore C'. Il grande ex, Giorgio Chiellini, infatti, torna in bianconero in veste dirigenziale: sarà 'uomo Juve' in Lega Calcio, F.I.G.C., ECA e UEFA. Ma C sta anche per Champions League, che vedrà la 'Vecchia Signora' impegnata domani pomeriggio, alle ore 18:45, all'Allianz Stadium contro il PSV Eindhoven. A tal proposito, intervista in esclusiva - sul quotidiano torinese - a Guus Hiddink.