Prima pagina Tuttosport: “Il futuro è Juve. Belotti per la Viola”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 16 giugno 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 16 giugno 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Paolo Nicolato, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Under 21, che parla dei suoi Azzurrini, approdati agli Europei di categoria. Tra questi, ben quattro militano o sono di proprietà della Juventus. Si tratta di Fabio Miretti, Nicolò Rovella, Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia.

In alto, sotto la testata, si parla del 'Gallo' Andrea Belotti. Il centravanti, che si svincolerà a parametro zero dal Torino, sogna il Milan, ma la sua destinazione più probabile sembra essere la Fiorentina. Uno storico ex granata quale Patrizio Sala lo rimprovera per non essere stato chiaro con i tifosi del Toro.

In casa Milan, invece, pronto il rinnovo del contratto per Zlatan Ibrahimović: a breve incontro con Paolo Maldini e Frederic Massara. Dopo il calcio giocato, ruolo operativo nel club rossonero. Per chiudere, una curiosità: il Genoa, appena retrocesso in Serie B, ha ben 81 calciatori sotto contratto! Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 16 giugno 2022