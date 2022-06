Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lukaku-Inter, Belotti-Fiorentina

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la trattativa tra Chelsea e Inter per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. La formula è il prestito secco: i 'Blues' chiedono 10 milioni di euro, il club meneghino ne offre 5. Si tratta. Chiusa anche la trattativa per l'acquisto di Kristjan Asllani dall'Empoli: in Toscana, quale parziale contropartita tecnica, l'attaccante Martín Satriano. In casa Napoli il centravanti Victor Osimhen potrebbe invece andare via in questa sessione estiva di calciomercato. Costa 100 milioni di euro: qualora partisse, gli azzurri andrebbero su Gianluca Scamacca. Alla Juventus il tecnico Massimiliano Allegri ha le idee molto chiare: con Paul Pogba e Ángel Di María vuole anche Filip Kostić e il ritorno di Álvaro Morata dopo la scadenza del prestito. La 'rosea', poi, si pone le domande su Charles De Ketelaere, Sven Botman e Divock Origi in chiave Milan ed analizza la situazione dell'Italia di Roberto Mancini. Dovrà ripartire proprio da un rossonero, Sandro Tonali, e da un romanista, Lorenzo Pellegrini.