Prima pagina Tuttosport: “Pogba-de Ligt, voglia di Juve”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 16 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 16 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il calciomercato della Juventus : Paul Pogba , che si svincolerà dal Manchester United , vorrebbe, infatti, tornare a vestire la maglia bianconera. Così come Matthijs de Ligt , il cui contratto scadrà il 30 giugno 2024 , vorrebbe prolungare la sua esperienza con la 'Vecchia Signora'.

Stasera, però, in occasione di Juventus-Lazio , ultima partita di Paulo Dybala davanti al pubblico dell'Allianz Stadium. Si muove sul mercato anche il Torino che, entro la fine di questo mese di maggio, vuole una risposta definitiva dal Leicester City sulla possibilità di riscattare il centrocampista belga Dennis Praet , autore di un'ottima stagione in maglia granata.

Si parla, in chiusura, della lotta Scudetto tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. Ai rossoneri, vittoriosi 2-0 a 'San Siro' contro l'Atalanta, basta un punto domenica prossima in casa del Sassuolo per fare festa. Ma i nerazzurri, passati 1-3 a Cagliari, non vogliono abdicare. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).