Prima pagina Tuttosport: “Sassuolo-Juve, c’è Frattesi per Max”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 16 aprile 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 16 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Sassuolo-Juventus, partita delle ore 18:00 in Serie A. I bianconeri avranno modo di studiare da vicino Davide Frattesi, uno degli obiettivi per il centrocampo della prossima stagione. Massimiliano Allegri, tecnico della 'Vecchia Signora', ha ammesso di seguirlo sin dai tempi in cui giocava a Monza.

A proposito dei brianzoli, sotto la testata si parla del colpaccio della squadra di Raffaele Palladino in casa dell'Inter: 0-1 a 'San Siro' firmato da Luca Caldirola. Altro flop nerazzurro. Milan e Napoli, impegnati nel sabato di campionato, non sono andati oltre il pareggio in casa del Bologna (1-1, gol di Tommaso Pobega) e al 'Maradona' contro l'Hellas Verona (0-0, traversa del rientrante Victor Osimhen).

I rossoneri, però, si sono lamentati per l'arbitraggio: mancano due rigori al Diavolo. Oggi si giocherà alle ore 15:00 la sfida tra Torino e Salernitana e Ivan Jurić, tecnico granata, vuole riscattare una stagione fin qui 'piatta'. Conclusione con la festa della Reggiana, che torna in Serie B con una giornata d'anticipo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 16 aprile 2023