Prima pagina Tuttosport: “La Juve se la gioca in 14”

mercoledì 16 marzo 2022

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 16 marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In campo stasera, all'Allianz Stadium, la Juventus di Massimiliano Allegri e il Villarreal di Unai Emery. I bianconeri, secondo il quotidiano torinese, sono pronti a giocarsi la partita ... in 14. Questo perché, nella ripresa, il tecnico darà spazio ai rientranti Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala.

Ieri, intanto, sono andati agli ottavi l'Atlético Madrid (1-0 in casa del Manchester United di Cristiano Ronaldo) e il Benfica (stesso risultato in casa dell'Ajax). In casa Torino, il tecnico Ivan Jurić, dopo la bella prestazione di domenica scorsa, ora chiede di più alla sua squadra.

Chiosa, poi, con il calciomercato: Marcelo Brozović, in scadenza di contratto, rinnova con l'Inter fino al 2026 (manca soltanto l'ufficialità); Franck Kessié, invece, lascerà il Milan a parametro zero. Accordo trovato con il Barcellona fino al 2027. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 16 marzo 2022

