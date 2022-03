Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, c’è Juve-Villarreal

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Villarreal, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'andata, in Spagna, finì 1-1: serve una vittoria ai bianconeri di Massimiliano Allegri, che si affideranno in attacco a Dušan Vlahović, per approdare ai quarti. Ieri, intanto, sono passati Atlético Madrid e Benfica, che hanno eliminato rispettivamente Manchester United (che flop Cristiano Ronaldo) e Ajax. A proposito dei 'Lancieri': l'Inter, per il prossimo calciomercato estivo, punta il centravanti della squadra olandese, Sébastien Haller. Il tutto mentre il tecnico Simone Inzaghi striglia tutti, in particolare il centrocampista cileno Arturo Vidal. Infine, del Milan e di Sandro Tonali, invece, parla Fabio Capello, ex allenatore anche dei rossoneri, in un'intervista esclusiva alla 'rosea'.