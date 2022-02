Prima pagina Tuttosport: “Sofia Roccia”. Poi tanto calcio

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 16 febbraio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 16 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina a Sofia Goggia, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Pechino. Spazio, però, anche al calcio. Si parte dalle mosse di calciomercato della Juventus che, per l'estate, ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo e Paul Pogba .

Infine, intervista esclusiva a Giorgio Venturin, ex centrocampista del Torino. Il quale spiega come Tommaso Pobega, mediano di proprietà del Milan in prestito ai granata, possa svolgere da qui a fine stagione il ruolo tattico di Dennis Praet. Che, come noto, è infortunato e sarà indisponibile per vari mesi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).