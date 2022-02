Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter-Liverpool in Champions League

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la notte stellata di 'San Siro'. Stasera, alle ore 21:00, è in programma infatti Inter-Liverpool, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli inglesi di Jürgen Klopp sono favoriti. I nerazzurri di Simone Inzaghi venderanno cara la pelle e punteranno sulla coppia d'attacco composta da Edin Džeko e Lautaro Martínez. Intervista esclusiva della 'rosea', sulla partita, con l'ex interista Wesley Sneijder. In alto, sotto la testata, si parla del successo di ieri sera del PSG contro il Real Madrid: partita decisa, dopo l'errore di Lionel Messi dal dischetto, da una prodezza di Kylian Mbappé al 94'. Quindi, spazio ai pensieri di mercato del Milan, che torna su Jordan Veretout della Roma, all'intervista esclusiva con il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ed un primo sguardo al derby Juventus-Torino di venerdì. Brava, infine, Sofia Goggia, argento alle Olimpiadi di Pechino.