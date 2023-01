Prima pagina Tuttosport: “Fate la Juve! Buio Toro, luce Ilic”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 16 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un accorato appello dei tifosi della Juventus alla nuova proprietà. Si chiede, infatti, che la squadra resti competitiva in campo nel prossimo futuro e che il club sia preservato dagli attacchi mediatici. Con il contrattacco come miglior difesa nei Tribunali. Ai giocatori ed al tecnico Massimiliano Allegri, poi, il compito di difendere la maglia sul terreno di gioco.