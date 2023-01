Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus tra passato e futuro

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 16 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 16 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dalla sconfitta pesante (5-1) sul campo del Napoli. Con il nuovo Consiglio d'Amministrazione pieni poteri a Maurizio Scanavino e stop alle spese folli sul mercato. In bilico, per il futuro, lo stesso Allegri, oltre che Federico Cherubini. Intanto, la rivelazione della 'rosea': Khvicha Kvaratskhelia, oggi stella del Napoli, era già della Juve qualche anno fa. Qualcuno, però, a Torino disse di no e fece saltare un'operazione già impostata. Spazio, poi, alla presentazione della finale della Supercoppa Italiana tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. Entrambe le difese ballano molto: in gioco, in questa partita, c'è molto più di un trofeo per i due allenatori. Infine, nei posticipi di ieri in Serie A, vittoria tennistica (8-2) dell'Atalanta sulla Salernitana (Davide Nicola a rischio esonero) e 2-0 della Roma sulla Fiorentina con doppietta di Paulo Dybala.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 16 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un rimprovero alla Juventus. I bianconeri, infatti, si sono lasciati scappare a parametro zero Paulo Dybala la scorsa estate. E la 'Joya', oggi, fa le fortune della Roma di José Mourinho. Doppietta dell'argentino nel 2-0 rifilato allo stadio 'Olimpico' alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Vince anche la Lazio in casa del Sassuolo (0-2, a segno Mattia Zaccagni su rigore e Felipe Anderson), ma è devastante l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che conquista i tre punti liquidando al 'Gewiss Stadium' la Salernitana con un netto 8-2. Il tecnico granata, Davide Nicola, può essere esonerato. Mentre Victor Osimhen si appresta ad entrare tra le leggende offensive del Napoli con Edinson Cavani, Gonzalo Higuaín e Dries Mertens, il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi, mercoledì a Riyad (Arabia Saudita) si giocheranno una finale di Supercoppa Italiana bollente. Quella spagnola, invece, la vince il Barcellona con un bel 3-1 sul Real Madrid.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 16 gennaio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un accorato appello dei tifosi della Juventus alla nuova proprietà. Si chiede, infatti, che la squadra resti competitiva in campo nel prossimo futuro e che il club sia preservato dagli attacchi mediatici. Con il contrattacco come miglior difesa nei Tribunali. Ai giocatori ed al tecnico Massimiliano Allegri, poi, il compito di difendere la maglia sul terreno di gioco. Si parla, poi, del k.o. interno (0-1) del Torino di Ivan Jurić contro lo Spezia. Dall'Hellas Verona, però, stanno arrivando in granata il forte centrocampista croato Ivan Ilić e il difensore svedese Isak Hien. L'Atalanta rifila un perentorio 8-2 alla Salernitana condannando, di fatto, il tecnico granata Davide Nicola all'esonero. Avverrà nelle prossime ore. Per concludere, news di calciomercato. Sembra, infatti, che Inter e Barcellona stiano trattando davvero lo scambio tra Franck Kessié e Marcelo Brozović.