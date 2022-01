Prima pagina Tuttosport: “Dybala, Joya a metà”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 16 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della 'Joya' a metà, ovvero dell'esultanza mancata di Paulo Dybala in occasione della vittoria per 2-0 della Juventus sull'Udinese all'Allianz Stadium. Ampio spazio, sotto la testata, al successo esterno, 2-1, in rimonta del Torino di Ivan Jurić in casa della Sampdoria: tre punti firmati da Wilfried Singo e Dennis Praet, i granata volano sempre più in alto.