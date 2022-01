Quotidiani sportivi, le prime pagine sulla mancata esultanza di Dybala

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo per 2-0 della Juventus sull'Udinese. Tiene banco, però, il caso Paulo Dybala: segna, non esulta, fulmina qualcuno in tribuna e lancia messaggi inquietanti sul rinnovo di contratto a fine partita. In alto, sotto la testata, si esalta il colpo del Torino, che vince 2-1 in casa della Sampdoria in rimonta grazie ai gol di Wilfried Singo e dell'ex Dennis Praet. Si parla, poi, del big match odierno in Serie A, ovvero Atalanta-Inter: super battaglia anche tra Luis Muriel ed Edin Džeko. In casa Milan, invece, si parla di calciomercato: il difensore arriverà 'last minute' e sarà uno tra Eric Bailly, Abdou Diallo e Nicola Casale. Il Genoa esonera Andriy Shevchenko mentre la Roma, a centrocampo, accoglie Sérgio Oliveira, oggi in campo contro il Cagliari.