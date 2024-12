Prima pagina Tuttosport: “Juventus, questo è troppo”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 15 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento a Juventus-Venezia, partita della 16^ giornata della Serie A 2024-2025 terminata 2-2 all'Allianz Stadium. Decimo pareggio in campionato per la Juve di Thiago Motta, il quarto consecutivo. Altro che svolta dopo la vittoria in Champions League contro il Manchester City.