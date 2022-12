Prima pagina Tuttosport: “Messi, a te Mbappé”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 15 dicembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'imminente sfida che ci attende ai Mondiali in Qatar, quella tra Lionel Messi, stella dell'Argentina e Kylian Mbappé, suo compagno di squadra nel PSG, leader della Francia. Si affronteranno nell'atto finale della kermesse a Doha, domenica pomeriggio alle ore 16:00.