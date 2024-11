Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Nico González salta anche il Milan”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 15 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando tanto di tennis quanto di calcio. Celebrazioni per l'impresa di Jannik Sinner che, superando in due set il russo Daniil Medvedev, approda alle semifinali delle World Tour Finals di Torino, ma anche e soprattutto per quella della Nazionale Italiana.