Prima pagina Tuttosport: “Tutti esauriti con la Juve”

Il primo match dopo la sosta per le Nazionali, tra l'altro, sarà Juventus-Inter, confronto diretto per lo Scudetto. Intanto, in questa pausa, Dušan Vlahović sfiderà Romelu Lukaku stasera per ritrovare il gol. Il 'pelo nell'uovo' in casa bianconera? La brutta della stagione della Juve Next Gen, al penultimo posto nel Gruppo B della Serie C: la squadra rischia il congelamento.