Prima pagina Tuttosport: “Auguri, Spalletti! Giuntoli, conto alla rovescia”

Sul quotidiano torinese, i retroscena della separazione tra Mancio e il Presidente federale, Gabriele Gravina, nonché gli ostacoli da superare per l'assegnazione del ruolo all'allenatore che ha vinto l'ultimo Scudetto con il Napoli. In alto, sotto la testata, si fa il punto sul calciomercato della Juventus, con il nuovo responsabile dell'area tecnica, Cristiano Giuntoli, chiamato a far decollare la sessione di trattative dei bianconeri.