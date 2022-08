Prima pagina Tuttosport: “Notte Di María. Toro, arriva Schuurs!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 15 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Sassuolo , gara delle ore 20:45 che chiuderà oggi il primo turno di Serie A . I bianconeri, nella fattispecie, si aspettano tanto dalla loro nuova stella, il 'Fideo' Ángel Di María . Intervista esclusiva ad Eros Ramazzotti , famoso cantautore italiano e tifoso juventino, che vorrebbe vedere più umiltà nella sua squadra.

Il Torino si muove ancora sul mercato: preso Perr Schuurs, classe 1999, difensore centrale olandese dall'Ajax. Potrebbe, però, andare via il capitano Saša Lukić, che piace alla Roma. A proposito dei giallorossi: esordio con vittoria per la squadra di José Mourinho in questo campionato. Espugnato lo stadio 'Arechi', casa della Salernitana, con un gol di Bryan Cristante. Bella partita disputata da Paulo Dybala, fermato soltanto dal palo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).