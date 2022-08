Quotidiani sportivi, le prime pagine: la Roma va. Ora tocca alla Juve

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della partita che questa sera attende la Juventus di Massimiliano Allegri all'Allianz Stadium: avversario il Sassuolo. I bianconeri dovranno rispondere alle vittorie di Milan, Inter, Lazio e Roma della prima giornata di Serie A e si affidano a una delle loro nuove stelle, Ángel Di María. Sul fronte mercato, intanto, si avvicina l'arrivo di Memphis Depay dal Barcellona. In casa Milan, il tecnico Stefano Pioli se la ride dopo il successo inaugurale contro l'Udinese. A fianco dei tre tenori, Olivier Giroud, Brahim Díaz e Ante Rebić, infatti, c'è un Charles De Ketelaere che fa già numeri. In casa Inter, invece, Simone Inzaghi avvisa il club di non cedergli nessuno in questi giorni di mercato e dimostra di avere più coraggio nel fare le sostituzioni. Buona la prima di Roma e Lazio, che sconfiggono rispettivamente, di misura, Salernitana (1-0 fuori casa, decide Bryan Cristante) e Bologna (2-1), mentre perde al 95', a Firenze, la Cremonese. Condannata da una papera di Ionuț Radu. In Premier League, spettacolare 2-2 tra Chelsea e Tottenham con rissa finale tra i due manager, Thomas Tuchel e Antonio Conte.