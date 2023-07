Prima pagina Tuttosport: “Lukaku brivido Juve”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 15 luglio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 15 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con il calciomercato. Lukaku brivido Juve. L'Inter raggiunge l'accordo con il Chelsea ma Big Rom non si fa trovare. Nel taglio alto Ricci no alla Lazio. Atalanta dove i talenti nascono. In basso così il rilancio del Livorno. Ecco la prima pagina di Tuttosport.