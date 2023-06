Prima pagina Tuttosport: “C’è solo un Presidente”, coro per Berlusconi

In alto, sotto la testata, si parla invece della Juventus di Massimiliano Allegri: nel progetto tecnico della stagione 2023-2024, si prevedono novità nello staff tecnico, ma soprattutto 4-3-1-2 come modulo base e Paul Pogba trequartista. In casa Torino, c'è il centrocampista croato Nikola Vlašić che spinge per farsi riscattare dai granata in questo calciomercato estivo.