Prima pagina Tuttosport: “‘Pogba è per te!’ Toro, l’8 per l’Europa”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 15 maggio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo della Juventus di Massimiliano Allegri sulla Cremonese. Partita finita 2-0 all'Allianz Stadium con i gol di Nicolò Fagioli e Gleison Bremer. La dedica, speciale, della squadra bianconera per questi tre punti è andata a Paul Pogba.

Il centrocampista ex Manchester United, che era alla sua prima gara da titolare in stagione, è andato k.o. dopo pochi minuti per un nuovo problema muscolare. Ora la Juve dovrà andare a vincere a Siviglia per conquistare la finale di Europa League.

In alto, sotto la testata, si parla di Verona-Torino 0-1: i granata hanno sbancato il 'Bentegodi' con un super gol di Nikola Vlašić e hanno mantenuto l'ottavo posto in classifica con Fiorentina (2-0 all'Udinese) e Monza (2-0 al Napoli). Varrà un piazzamento europeo al termine della stagione?

Imbarazzo ultras, invece, in casa Milan: giocatori a rapporto con i tifosi. Per il Presidente Paolo Scaroni confronto 'positivo e simpatico'. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 15 maggio 2023