Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter-Milan e infortunio Pogba

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 15 maggio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 15 maggio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League che si disputerà domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Il Diavolo di Stefano Pioli si gioca tutto: tanti, infatti, in bilico in caso di mancato raggiungimento della qualificazione in Champions nella prossima stagione, a rischio visti i risultati in campionato. Rafael Leão vuole esserci. La squadra di Simone Inzaghi, invece, vuole tutto: sei partite per entrare nella storia. In alto, sotto la testata, il nuovo infortunio occorso a Paul Pogba: tornava titolare dopo quasi 400 giorni in Juventus-Cremonese, si è dovuto arrendere dopo pochi minuti per un problema muscolare. Nelle altre partite della 35^ giornata di campionato, Verona-Torino 0-1 con una magia di Nikola Vlašić e Monza-Napoli 2-0 con il gol dell'ex di Andrea Petagna.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 15 maggio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'infortunio capitato a Paul Pogba durante Juventus-Cremonese di ieri sera all'Allianz Stadium. Il centrocampista francese, classe 1993, partiva titolare per la prima volta in stagione ed è stato costretto ad arrendersi nuovamente per un problema muscolare. Stagione finita per il numero 10 della formazione di Massimiliano Allegri, che ha poi battuto gli ospiti per 2-0 con le reti di Nicolò Fagioli e GleisonBremer. Pareggio, invece, 0-0, tra Bologna e Roma con lamentele dei giallorossi di José Mourinho nei confronti dell'arbitro Daniele Orsato per un calcio di rigore negato. Sconfitta, 2-0, del Napoli campione d'Italia in casa del Monza, ma per Luciano Spalletti, tecnico azzurro, la sua squadra è già proiettata nel futuro. Quindi, il calcio estero: il Barcellona ha vinto la Liga con il successo esterno, 2-4, nel derby contro l'Espanyol. In Premier League, invece, Arsenal-Brighton 0-3: il team di Roberto De Zerbi ha consegnato il titolo nelle mani del Manchester City.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 15 maggio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo della Juventus di Massimiliano Allegri sulla Cremonese. Partita finita 2-0 all'Allianz Stadium con i gol di Nicolò Fagioli e Gleison Bremer. La dedica, speciale, della squadra bianconera per questi tre punti è andata a Paul Pogba. Il centrocampista ex Manchester United, che era alla sua prima gara da titolare in stagione, è andato k.o. dopo pochi minuti per un nuovo problema muscolare. Ora la Juve dovrà andare a vincere a Siviglia per conquistare la finale di Europa League. In alto, sotto la testata, si parla di Verona-Torino 0-1: i granata hanno sbancato il 'Bentegodi' con un super gol di Nikola Vlašić e hanno mantenuto l'ottavo posto in classifica con Fiorentina (2-0 all'Udinese) e Monza (2-0 al Napoli). Varrà un piazzamento europeo al termine della stagione? Imbarazzo ultras, invece, in casa Milan: giocatori a rapporto con i tifosi. Per il Presidente Paolo Scaroni confronto 'positivo e simpatico'.