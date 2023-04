Prima pagina Tuttosport: “Angelozzi: ‘Gatti? È molto di più'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 15 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista a Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, che parla di Federico Gatti, difensore che proprio i ciociari hanno venduto alla Juventus. Ne parla benissimo. Sollievo per Wojciech Szczęsny, portiere bianconero uscito durante la sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona per un malore: esami ok, nessun problema per lui.