Quotidiani sportivi, le prime pagine con Inter, Lazio e Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 15 aprile 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 15 aprile 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della missione di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, a Barcellona per un summit di calciomercato con il club blaugrana. Al Barça piace Marcelo Brozović; ai nerazzurri Samuel Umtiti, Marcos Alonso e Franck Kessié. Stasera, alle ore 20:45, la squadra di Simone Inzaghi riceve il Monza a 'San Siro'. Il Presidente dei brianzoli, Silvio Berlusconi, vedrà il suo derby dall'ospedale 'San Raffaele'. In alto, sotto la testata, intervista esclusiva con Antonio Cassano mentre c'è spazio anche per la super Lazio di Maurizio Sarri, vittoriosa ieri sera 0-3 anche in casa dello Spezia nell'anticipo della 30^ giornata di Serie A. Oggi spazio a Bologna-Milan (ore 15:00) e Napoli-Verona (ore 18:00). Turnover in casa rossonera e azzurra in vista dello scontro diretto in Champions League di martedì prossimo, con Stefano Pioli che - eccezion fatta per Mike Maignan - cambia addirittura tutti i titolari!

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 15 aprile 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Lazio di Maurizio Sarri che ieri sera, allo stadio 'Picco', nell'anticipo della 30^ giornata di Serie A, ha vinto o-3 contro lo Spezia. A segno Ciro Immobile su calcio di rigore nel primo tempo, poi Felipe Anderson e Marcos Antonio. Per i biancocelesti, sette vittorie nelle ultime otto partite e posto Champions blindato. Oggi altri tre anticipi di campionato. Alle ore 15:00 c'è Bologna-Milan, con Thiago Motta che vuole battere Stefano Pioli, sia in campo sia nei numeri come tecnico rossoblu. Rossoneri stravolti, con dieci cambi nella formazione titolare in vista dello scontro di martedì prossimo in Champions League contro il Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei ospiteranno alle ore 18:00 il Verona al 'Maradona': anche qui turnover, ma con il rientro di Victor Osimhen. Cerca il rilancio, invece, l'Inter di Simone Inzaghi, che riceverà il Monza a 'San Siro' alle ore 20:45. Intanto, la Corte Sportiva d'Appello ha sospeso la squalifica di un turno della curva della Juventus.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 15 aprile 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista a Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, che parla di Federico Gatti, difensore che proprio i ciociari hanno venduto alla Juventus. Ne parla benissimo. Sollievo per Wojciech Szczęsny, portiere bianconero uscito durante la sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona per un malore: esami ok, nessun problema per lui. Mentre il Torino, in vista della prossima stagione, punta ad una vera e propria rivoluzione, con ben dieci dismissioni, il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo oggi alle ore 15:00 a Bologna con dieci cambi nella formazione titolare. Chiosa con un'indiscrezione sul calciomercato dell'Inter: sembra, infatti, che Ivan Perišić, volato al Tottenham a parametro zero nell'ultima sessione estiva di trattative, voglia far ritorno nella Milano nerazzurra.