Prima pagina Tuttosport: “Raspadori e Molina, la Juve accelera”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 15 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus. I bianconeri accelerano per Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e Nahuel Molina, esterno dell'Udinese, in vista della prossima stagione. In alto, sotto la testata, il commento alla serata di coppe europee per le squadre italiane.