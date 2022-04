Quotidiani sportivi, le prime pagine: in campo Milan e Inter, mercato Juve

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Spezia-Inter (ore 19:00) e Milan-Genoa (ore 21:00), le due sfide che arricchiscono questo venerdì da Scudetto in Serie A. Ma anche delle mosse di calciomercato dei nerazzurri e dei rossoneri: i primi puntano Paulo Dybala, i secondi hanno preso Divock Origi, entrambi lottano per Gianluca Scamacca. Spazio, poi, anche all'idea della Juventus che, per precisa richiesta del tecnico Massimiliano Allegri, per la prossima stagione vuole il regista Jorginho del Chelsea. In alto, sotto la testata, il punto sul giovedì di coppa. Eliminata l'Atalanta in Europa League: al 'Gewiss Stadium' passa 0-2 il RB Lipsia con la doppietta di Christopher Nkunku. Va avanti, invece, la Roma in Conference League: allo stadio 'Olimpico' vince 4-0 contro il Bodø/Glimt con tripletta di Nicolò Zaniolo. In semifinale i giallorossi troveranno il Leicester.