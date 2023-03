Prima pagina Tuttosport: “Juventus, aggrappati a Vlahovic”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 15 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović, centravanti della Juventus che non segna da più di un mese. È lui il presente e il futuro della 'Vecchia Signora'. In alto, sotto la testata, si parla di Porto-Inter, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League terminata 0-0. Qualificazione ai quarti per i nerazzurri di Simone Inzaghi, ma con una buona dose di fortuna.