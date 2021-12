Prima pagina Tuttosport: “Golden Pedri”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 14 dicembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 14 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'assegnazione del Golden Boy 2021 , premio istituito dallo stesso quotidiano torinese, a Pedri , talento classe 2002 del Barcellona .

In alto, sotto la testata, si parla però apertamente di 'farsa' per quanto concerne i sorteggi di Champions League di ieri pomeriggio. Alla fine, l'urna di Nyon 'regala' il Liverpool di Jürgen Klopp all' Inter e il Villarreal di Unai Emery alla Juventus .

Intervista a Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, che non ha escluso, un giorno, di poter giocare in Serie A e intervista a Paolo Pulici, ex bomber del Torino, sulla squadra granata allenata da Ivan Jurić. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).