Quotidiani sportivi, le prime pagine: scandalo nel sorteggio Champions

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con quanto successo ieri a Nyon in occasione dei sorteggi di Champions League. Come noto, sono stati annullati dopo le palesi irregolarità della prima volta. L'Inter, che aveva pescato l'Ajax, troverà sulla sua strada il Liverpool. La Juventus, che aveva trovato lo Sporting Lisbona, invece incrocerà il cammino del Villarreal. Si parla, poi, dei sorteggi di Europa League, con Atalanta, Napoli e Lazio che troveranno sul loro percorso Olympiacos, Barcellona e Porto, e del 'Monday Night' di Serie A, con la vittoria per 2-0 della Roma sullo Spezia. In vista, invece, di Milan-Napoli di domenica prossima, il tecnico rossonero Stefano Pioli ritroverà Olivier Giroud.