Prima pagina Tuttosport: “Difesa, la Juventus pesca tra questi sei”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 14 novembre 2024.

14 novembre 2024

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 14 novembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre ricordando come stasera, alle ore 20:30, il tennista italiano Jannik Sinner, numero 1 al mondo, si giochi l'accesso alle semifinali delle World Tour Finals di Torino contro il russo Daniil Medvedev. Lo farà in contemporanea con la Nazionale Italiana di calcio.

Alle ore 20:45, a Bruxelles, infatti, si disputerà Belgio-Italia, partita del Gruppo 2 della Lega A della Nations League. Agli Azzurri basta un punto per approdare ai quarti di finale della competizione. Giocheranno, come detto anche da Andrea Cambiaso, onorando la memoria delle 39 vittime dell'Heysel nel 1985.

La Roma prende Claudio Ranieri come nuovo allenatore. Il tutto mentre Inter-Napoli di campionato si trascina nella polemica a distanza tra i due Presidenti, Giuseppe Marotta prima e Aurelio De Laurentiis poi. La Juventus, invece, pensa già al calciomercato di gennaio. Troppi infortuni, infatti, in casa bianconera. Soprattutto in difesa.

Nel nuovo anno, dunque, dovrebbe arrivare alla Juve uno di questi sei difensori. In lizza per il posto l'ex Radu Drăgușin (Tottenham), Jakub Kiwior (Arsenal), Jhon Lucumí (Bologna), Ardian Ismajli (Empoli), Léo Ortiz (Flamengo) e Victor Lindelöf (Manchester United).

I tifosi del Torino, come si ricorderà, avevano organizzato una marcia di contestazione nei confronti del Presidente Urbano Cairo, prima della sfida interna contro il Monza della prossima domenica, 24 novembre. L'evento avrà luogo, ma non in quel giorno. Motivo? La concomitanza in città di una gara benefica. La protesta, però, è soltanto rinviata.

