Prima pagina Tuttosport: “L’Italia di Fagioli e Ricci sfida anche le tensioni”

Quindi, spazio al calcio e, in particolare, a Italia-Israele, partita della Nations League in programma stasera, alle ore 20:45 , al 'Bluenergy Stadium' di Udine . La città friulana sarà blindata, viste le recenti tensioni politiche tra i due Paesi. In campo, gli Azzurri del Commissario Tecnico Luciano Spalletti dovrebbero proporre, in mediana, sia Nicolò Fagioli ( Juventus ) sia Samuele Ricci ( Torino ).

Chiosa con la vittoria della Juventus Women di mister Massimiliano Canzi, che, all'Allianz Stadium, ha battuto la Roma Femminile, Campione d'Italia in carica, per 2-1 nell'ultimo turno di campionato. In 33mila allo stadio per assistere alla partita: reti di Barbara Bonansea e Sofia Cantore per le bianconere; gol della bandiera di Benedetta Glionna nel recupero per le giallorosse.