Prima pagina Tuttosport: “Juve, l’unica cosa che conta è vincere”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 14 settembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 14 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Juventus-Benfica, partita della 2^ giornata del Girone H della Champions League 2022-2023. Unico obiettivo, stasera, per la 'Vecchia Signora', sarà la vittoria: davanti attacco pesante con Dušan Vlahović e Arkadiusz Milik. Il difensore brasiliano Danilo suona la carica.

In alto, sotto la testata, si parla di 'missione compiuta' per l'Inter di Simone Inzaghi, che centra il suo primo successo europeo stagionale sbancando, 0-2, il campo del Viktoria Plzeň: reti di Edin Džeko e Denzel Dumfries. Oggi in campo anche Milan (ore 18:45, a 'San Siro' contro la Dinamo Zagabria) e Napoli (ore 21:00, a 'Ibrox' contro i Rangers).

In chiusura, spazio anche al Torino che, in vista del calciomercato di gennaio 2023, non ha smesso di pensare al ritorno del centrocampista Dennis Praet dal Leicester City. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 14 settembre 2022