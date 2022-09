Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, tre punti per l’Inter

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Viktoria Plzeň-Inter 0-2, partita della 2^ giornata del Girone C della Champions League 2022-2023. I nerazzurri passano in Repubblica Ceca grazie ai gol di Edin Džeko e Denzel Dumfries: soddisfatto, a fine gara, il tecnico Simone Inzaghi. Oggi le gare delle altre tre italiane: alle ore 18:45 spazio a Milan-Dinamo Zagabria. Giocano ancora Rafael Leão e Olivier Giroud. Intervista esclusiva con Zlatan Ibrahimović: "Sono ancora io il numero uno". Alle ore 21:00, poi, ecco Rangers-Napoli e Juventus-Benfica: nella fila bianconere, soltanto panchina per Ángel Di María. Chiosa con la Serie A: da ottobre ci sarà il fuorigioco semi-automatico. A Monza, intanto, esonerato Giovanni Stroppa e promosso Raffaele Palladino alla conduzione della Prima Squadra.