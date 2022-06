Prima pagina Tuttosport: “Brio e Chiellini: ‘Gatti, sei come noi'”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le interviste esclusive a Sergio Brio e Giorgio Chiellini. I due ex, storici difensori della Juventus parlano, per l'occasione, di Federico Gatti. Parole al miele per il centrale ex Frosinone, dalla stagione 2022-2023 in forza ai bianconeri, che ha di recente esordito nella Nazionale maggiore.