Quotidiani sportivi, le prime pagine su Dybala, de Ligt e Belotti

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della trattativa di calciomercato per Paulo Dybala all'Inter. Sul trasferimento della 'Joya' in nerazzurro, a quanto pare, ha un peso specifico anche sua madre. Intervista esclusiva con Juan Sebastián Verón, ex centrocampista dell'Inter, che parla proprio dell'imminente arrivo del suo connazionale alla corte di Simone Inzaghi. Incredibile, invece, alla Juventus: problemi per arrivare ad Ángel Di María, si è offerto il 'Pistolero' Luís Suárez, libero dall'Atlético Madrid. In casa Milan il nuovo capitano sarà Davide Calabria: una fascia 'fatta in casa', sulla scia di quello che furono Franco Baresi e Paolo Maldini. Ufficiale, invece, il trasferimento di Giorgio Chiellini ai Los Angeles Football Club, franchigia della MLS statunitense. Chiosa con Germania-Italia di Nations League, in programma stasera alle ore 20:45 a Mönchengladbach: il C.T. azzurro, Roberto Mancini, riproporrà titolare Wilfried Gnonto in attacco.