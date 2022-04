Prima pagina Tuttosport: “Juventus, patto segreto Agnelli-Allegri”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 14 aprile 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 14 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 'patto segreto' tra Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, e Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri. I risultati stagionali della 'Vecchia Signora', al momento, non differiscono molto da quelli che aveva conseguito Andrea Pirlo, ma l'allenatore livornese non è a rischio. La società, infatti, vede la squadra in crescita rispetto allo scorso anno.