Quotidiani sportivi, le prime pagine: Totti su Ibra, arbitri e Juventus

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ha parlato di Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan, combattuto tra il proseguire a giocare un'altra stagione ed il ritiro dal calcio giocato. Totti ha voluto dare il suo consiglio ad Ibra. Si parla, poi, dei ricorsi al CONI respinti in massa e, pertanto, della necessità di giocare Bologna-Inter ed Atalanta-Torino, partite di Serie A finora in sospeso. Spazio anche al processo plusvalenze, con il focus su tutti gli affari della Juventus finiti sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti. Infine, le coppe europee. In Champions League, passano Liverpool (3-3 ad 'Anfield' contro il Benfica dopo il 3-1 dell'andata) e Manchester City (0-0 in casa dell'Atlético Madrid, dopo l'1-0 dell'andata, con finale concitato e post-partita piuttosto animato). Oggi appuntamento con Atalanta-RB Lipsia di Europa League e con Roma-Bodø/Glimt di Conference League.