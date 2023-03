Prima pagina Tuttosport: “Milan flop sul più bello. Sousa ringrazia Dia”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 14 marzo 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 14 marzo 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Paul Pogba, centrocampista della Juventus costretto a fermarsi per un altro mese dopo aver rimediato una lesione muscolare all'adduttore. Il giocatore, di fatto, è da ricostruire: mentalmente e fisicamente.

La 'Vecchia Signora', però, non pensa di disfarsene rescindendo il contratto: punterà ancora su di lui per il futuro. Si riaccende, intanto, la voglia di rinnovo del contratto in Adrien Rabiot, mentre il tecnico Massimiliano Allegri incoraggia Dušan Vlahović, che non se la passa benissimo in questo periodo.

In alto, sotto la testata, le parole di Urbano Cairo, Presidente del Torino. Il patron granata ha rivelato come l'allenatore Ivan Jurić stia riflettendo sul suo futuro e come sia intenzionato ad acquistare lo 'Stadio Olimpico - Grande Torino' per il suo club. Vedremo. Definito il nuovo format della Supercoppa Italiana: dal 2024 si giocherà a quattro squadre.

Nel posticipo della 26^ giornata di Serie A, a 'San Siro' è 1-1 tra Milan e Salernitana. Flop rossonero sul più bello: a Olivier Giroud ha risposto Boulaye Dia. E Paulo Sousa ringrazia. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

