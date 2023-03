Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan butta il secondo posto

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 14 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 14 marzo 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Porto-Inter, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma stasera, alle ore 21:00, all'Estádio Do Dragão. I nerazzurri di Simone Inzaghi partono dal vantaggio (1-0) conquistato all'andata, a 'San Siro', grazie a un gol di Romelu Lukaku e non possono fallire l'obiettivo qualificazione ai quarti di finale. Ieri sera 'Monday Night' della 26^ giornata di Serie A tra Milan e Salernitana: soltanto 1-1 per il Diavolo di Stefano Pioli. Un gol di Olivier Giroud nel recupero del primo tempo illude i rossoneri, raggiunti, poi, da Boulaye Dia nella ripresa. Flop di Rafael Leão e del suo sostituto, Divock Origi. Intervista ad Urbano Cairo, Presidente del Torino, che giudica positiva la stagione dei granata e spiega come gli piacerebbe comprare lo stadio 'Olimpico'. Chiosa, poi, con il nuovo format della Supercoppa Italiana: dal 2024 se la contenderanno quattro squadre.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 14 marzo 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un incitamento all'Inter di Simone Inzaghi che, stasera, alle ore 21:00, sarà impegnata in casa del Porto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La qualificazione ai quarti è un obiettivo che, in casa nerazzurra, sfugge da ben 12 anni. Soltanto 1-1, ieri sera a 'San Siro', per il Milan di Stefano Pioli, che ospitava la Salernitana nel 'Monday Night' della 26^ giornata di Serie A: al gol di testa di Olivier Giroud, nel finale della prima frazione di gioco, ha risposto Boulaye Dia, abile a finalizzare un contropiede perfetto dei granata sul quale i rossoneri hanno difeso in maniera orribile. Il Diavolo, così, ha buttato via la chance di issarsi al secondo posto in classifica. Intervista esclusiva, quindi, con Stanislav Lobotka, regista del Napoli: ha ringraziato il suo attuale allenatore, Luciano Spalletti, per aver puntato su di lui e sulle sue qualità.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 14 marzo 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Paul Pogba, centrocampista della Juventus costretto a fermarsi per un altro mese dopo aver rimediato una lesione muscolare all'adduttore. Il giocatore, di fatto, è da ricostruire: mentalmente e fisicamente. La 'Vecchia Signora', però, non pensa di disfarsene rescindendo il contratto: punterà ancora su di lui per il futuro. Si riaccende, intanto, la voglia di rinnovo del contratto in Adrien Rabiot, mentre il tecnico Massimiliano Allegri incoraggia Dušan Vlahović, che non se la passa benissimo in questo periodo. In alto, sotto la testata, le parole di Urbano Cairo, Presidente del Torino. Il patron granata ha rivelato come l'allenatore Ivan Jurić stia riflettendo sul suo futuro e come sia intenzionato ad acquistare lo 'Stadio Olimpico - Grande Torino' per il suo club. Vedremo. Definito il nuovo format della Supercoppa Italiana: dal 2024 si giocherà a quattro squadre. Nel posticipo della 26^ giornata di Serie A, a 'San Siro' è 1-1 tra Milan e Salernitana. Flop rossonero sul più bello: a Olivier Giroud ha risposto Boulaye Dia. E Paulo Sousa ringrazia.

