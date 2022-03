Prima pagina Tuttosport: “Scandalo a Torino! Riscatto Morata”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 14 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, non può che partire con il pareggio, 1-1, tra Torino e Inter nel posticipo serale della domenica in Serie A. Granata avanti con il gol di Gleison Bremer e raggiunti in pieno recupero da Alexis Sánchez. Sulla partita, però, pesa come un macigno la mancata concessione di un solare calcio di rigore ai granata. Fallo, netto, di Andrea Ranocchia su Andrea Belotti che né l'arbitro Marco Guida né il V.A.R. considerano come dovrebbe essere. Tanto da far gridare giustamente il quotidiano torinese allo scandalo.