Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter graziata da arbitro e VAR

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la cronaca di Torino-Inter 1-1. Una partita contrassegnata dal grave errore dell'arbitro Marco Guida e dal V.A.R., che non vedono un clamoroso calcio di rigore per i granata per un fallo netto di Andrea Ranocchia su Andrea Belotti quando il Torino era già in vantaggio con il gol di Gleison Bremer. L'Inter, poi, pareggia al 93' con il guizzo di Alexis Sánchez. Il Milan di Stefano Pioli, in virtù di questo pareggio dei nerazzurri, è primo in Serie A senza dover aspettare il recupero di Bologna-Inter: il destino del campionato è nelle mani dei rossoneri. Vince, però, il Napoli, che si mantiene in scia del Diavolo (-3) passando 2-1 sul campo dell'Hellas Verona grazie alla doppietta di un super Victor Osimhen. In zona Champions, frenano Roma ed Atalanta, che pareggiano rispettivamente 1-1 ad Udine (rigore di Lorenzo Pellegrini al 94') e in casa contro il Genoa (0-0). Mercoledì, intanto, la Juventus sfiderà il Villarreal per cercare l'accesso ai quarti di finale del torneo.