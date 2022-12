Prima pagina Tuttosport: “Juventus intrigo capitale”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 13 dicembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 13 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. I bianconeri nel calciomercato, sarebbero alla ricerca di Karsdrop e Milinkovic-Savic. Spunto anche sulla Superlega. Sotto la testata spazio ai Mondiali, con la super sfida tra Messi e Modric. A destra, il Brasile sulle tracce di Carlo Ancelotti. Spazio anche a Marocco-Francia.

In basso, spazio al calciomercato del Torino con Nandez del Cagliari come possibile obiettivo. A sinsitra spazio anche al nuoto (clicca per ingrandire).